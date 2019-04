Jordskjelv registrert i Finnmark

nyheter

Jordskjelvet ble registrert like etter klokken 10 lørdag, og flere personer i Porsanger kommune kunne melde om rystelser og høy lyd, skriver iFinnmark.

– Jeg kan bekrefte at det var et jordskjelv klokken 10.10. Senter ser ut til å ha vært noen kilometer vest for Porsangmoen, sier seniorforsker Andreas Wüstefeld i NORSAR til iFinnmark.

Målestasjonen i Karasjok fanget opp rystelsene. Jordskjelvet hadde ifølge Wüstefeld en styrke på 3,2.

– Relativt stort, men ikke uvanlig. Typisk inntreffer ett slikt skjelv hvert år i Nord-Norge. Det er som å stå ved en trikk – du føler det, men man forventer ikke store skader. Særlig ikke i det området, forteller Wüstefeld.

(©NTB)