Ekteparet Isaksen har feiret påske på Kilpis i 30 år. Hvert år opplever de at det kommer flere scootere

ITROMSØ: Onsdag før påske var en perfekt dag for en skitur i det flate terrenget på høylandet i Lappland i Finland, med et tynt skylag, et lite vinddrag i luften og et par varmegrader. Ute på innsjøen Kilpisjärvi, som bærer det samme navnet som det lille tettstedet, er skisporene godt tråkket opp. Med jevne mellomrom passerer en skiløper eller to iTromsø, som har tatt plass ved bredden av vannet.

Det var riktignok tilfeldigheter som gjorde at avisen fant starten på skiløypa, for det fantes ingen skilter. Derimot er scooterløypene merket godt, og parkeringsplassen reportasjebilen står på, er hos Kilpissafarit. De driver med utleie av snøscootere.

Et godt voksen ektepar har spent på seg skiene og har god glid på vei utover innsjøen. De skal på skitur, og planen er å gå rundt vannet.

– Vi drar hit for å gå på ski ja. Det er veldig fine løyper her, det er deilig å komme seg litt opp i høyden og det er flott terreng å bevege seg i. Så ja, et fantastisk sted å gå på langrenn, sier Karin Isaksen til iTromsø.

Hører motorsumminga hele dagen

Hun og mannen Enok Isaksen har tatt turen fra Nordnes, et tettsted litt nord for Skibotn. Det har de gjort hver påske de siste 30 årene.

– Vi sover i campingvogn og trives veldig godt med det. Også går vi skiturer på dagtid, sier Karin før Enok bryter inn:

– Vi er skientusiaster, så det er ikke noe scooter her, sier han og nikker mot et par ungdommer som farer forbi ute på vannet i det som neppe er innenfor fartsgrensen på 80 kilometer i timen.

– Du hører den motorsumminga hele dagen. Jeg bryr meg ikke så mye om det jeg altså, men vi kan vel si det slik at det var mer stille her før. Nå er det bygd en hel drøss med hytter, før var det ingen bebyggelse her. Så det er langt flere som reiser på påskeferie til Kilpis nå, enn det var på 80-tallet, sier Enok til avisa.

– Ja hva synes du om at det er blitt slik da?

– Nei, så lenge de holder seg i egne løyper så er det vel greit. Men de får jo bare trimmet scooterne da, og ikke seg selv. Jeg har forsøkt å fortelle ungdommen at ski er bra for dem, men de vil bare kjøre scooter, sier Enok og ler.

Valgte å la scooteren være hjemme i år

Litt lenger bort gjør en annen familie seg klar for å teste løypene. Det er Knut og Rita Hanssen, med barnebarnet Sara Marie Hanssen, fra Storsteinnes.

– Påsken er fast, da er vi her oppe. Sånn har det vært i 20 år, og vi har alltid gått på ski, sier Knut, før Rita forteller at de også har en scooter tilgjengelig.

– Men vi valgte å la scooteren være hjemme i år, så da blir det kun ski. Men det er fint det, sier Rita til iTromsø.

Familien tilbringer påsken i henholdsvis hytte og bobil, og skal bruke påsken til å komme seg en del ut.

– Nå planlegger vi å gå en runde på ti kilometer. Det er akkurat passe for sånne som meg, sier Rita og smiler før hun glir av gårde på det som ser ut til å være svært godt føre for å være sen påske.

Må gå langt for å få ro på skitur

Men Kilpis er ikke bare ski og scooter. Det er også handling, og på den lille matbutikken på Kilpishalli er det trangt om plassen både på parkeringsplassen og mellom butikkhyllene.

En av dem som har vært inne og blant annet skaffet seg den klassiske finske brusen Jaffa, er John Olav Kristoffersen fra Tromsø.

Nå står han og venter ved bilen, hvor det for øvrig ligger flere par med ski.

– Så du er ikke av dem som kjører scooter, eller?

– Nei, jeg har en 15-åring som gjerne vil kjøre, men jeg holder meg unna sånt. Jeg var på skitur i går, men det gikk dårlig ettersom jeg har ett bristet og ett brukket ribbein. Så nå blir det å holde seg i ro resten av påsken, sier Kristoffersen til iTromsø.

Tromsøværingen forteller at han har feiret påske på Kilpis siden han var ungdom, og at det er spesielt en ting som har endret seg: Støynivået.

– Det var mye roligere her før, men så slapp de løs disse scooterne, og da var det bare å gi seg over. Hvis man skal oppleve fred og ro på Kilpis når man går på ski i dag, så må man gå ganske langt.