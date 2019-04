Vel travelt for nokså mange i påsketrafikken

nyheter

Det har gått fort på veiene i Nord-Troms denne 1. påskedagen.

I følge UP ble hele 22 bilister tatt med for høye hastigheter på sine kjøretøyer. Målingen skjedde på E6/E8 gjennom Skibotn i Storfjord kommune. Det var 60 km/t på stedet, og høyeste hastighet ble målt til 82 kilometer i timen.

Tidligere i dag fikk enda ni førere forelegg for å ha kjørt for fort i 60-sonen gjennom Rotsund i Nordreisa, også det på E6, samt at to fører fikk forenklede forelegg for brudd på fartsgrensa ved Hatteng. Målingene skjedde i en 80-sone, og høyeste hastighet var 90 km/t.

Litt godt nytt var det imidlertid også på veien. I en promillekontroll på Storslett, søndag, ble hele 90 bilførere sjekket og ingen hadde "uren" ånde.