Frykter Finnsnes blir den eneste plassen i Nord-Norge hvor man kan ta motorsykkel-lappen

iTromsø: Statens vegvesen vil kutte internkostnader med 1,7 milliarder kroner og jobber for tiden med en omorganisering, som blant annet innebærer å flytte 1.650 ansatte til fylkene.

– Ingen tvil om at dette vil fordyre oppkjøringen

TRAFIKKSTASJONEN KAN BLI LAGT NED: – Slik jeg ser det kan det være en enklere løsning Ordførerkandidat til Frp Nordreisa, Anne Kirstin Korsfur, sier en nedleggelse av trafikkstasjonen på Storslett nødvendigvis ikke betyr et dårligere tilbud til befolkningen.

Sterkt reduserte muligheter

Ifølge en pressemelding fra NAF vil omorganiseringen blant annet føre til at antall steder for å ta førerprøver blir redusert fra 74 til 52. Kuttet i antall steder gir betydelige ekstrakostnader flere steder i landet, melder NAF.

– Et eksempel er om man skal ta motorsykkel-lappen i Nord-Norge. For de tre nordligste fylkene foreslås det å ha et sted for det, nemlig på Finnsnes. Det er tre timer fra Tromsø og seks timer fra Kirkenes hver vei, skriver Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tar ikke hensyn

– Det kuttes i antall steder uten å ta hensyn til både samfunnskostnader som tapt arbeidstid og skole, og ikke minst kostnadene til den enkelte som skal ta førerkort. Dette er ikke bra nok. Vi vil at våre medlemmer og andre forbrukere skal få tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet. Nå legger Statens vegvesen opp til det motsatte for veldig mange.

Kjempe for stasjon på Storslett

I en rapport som er utarbeidet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet er hele 26 av 75 trafikkstasjoner i Norge er foreslått nedlagt. En av disse er trafikkstasjonen på Storslett i Nordreisa.

Også stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, har uttalt at de vil kjempe for at trafikkstasjonen på Storslett. Vidar Langeland i Skjervøy Frp har påpekt at lokalpolitikerne fra Frp i regionen vil jobbe for å sikre et godt og tilgjengelig tjenestetilbud i hele landet.