Det var mandag kveld at politiet hadde en fartskontroll i en 60-sone på fylkesvei 91 på Breivikeidet.

Laseren sørget for at i alt 12 bilførere ble stoppet for å ha kjørt for fort. 10 av sjåførene slapp unna med forenklede forelegg, mens det var var verre med de som kjørte fortere enn 85 km/t. To biilister fikk førerkortet inndratt og den ene av dem hadde en fart på 108 km/t.