Nord-Troms friluftsråd har åpnet for påmelding til sommerens friluftsskoler. Dette for barn som i år går i 4. til 7. klasse. Tilbudet gjelder for barn i Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

Dette opplyser friluftsrådet på sine nettsider.

Friluftsskolen tilbyr mange forskjellige uteaktiviteter, som for eksempel skyting med luftgevær, fisking, bading, pil og bue, spikking, førstehjelp, kajakkpadling, utemat på bål og mange andre ting.

På de aller fleste friluftsskoler får deltakerne tilbud om å være med på overnatting i telt og lavvo siste natt.

– Overnatting er frivillig, men fra tidligere år vet vi at natta ute er noe de fleste synes er det beste med friluftsskolen, opplyses det.

Friluftsskolene gjennomføres over tre, fire eller fem dager. For å være med trenger man ikke annet utstyr enn klær, sko, drikkeflaske og en liten sekk.