Bak enhver listetopp står det en kvinne

nyheter

Årsaken til det siste er enkel: Samtlige parti i Skjervøy (KrF, Høyre, Sp, SV-Rødt, Ap og Frp) har satset på menn på førsteplass. Og jeg kan konstatere at samtlige, med unntak av Krfs Ørjan Albrigtsen, i tillegg er eldre enn meg. Det kan få en fersk 46-åring til å føle seg ung, men det er ikke poenget her. Poenget er at ingen kvinner får tillit helt øverst. Høyre og Frp i Skjervøy stiller sågar lister med to menn på topp.

Nordreisa er den andre kommunen i Nord-Troms som aldri har hatt kvinnelig ordfører. Det er det ikke sikkert at de får ved denne korsveien heller, men det vil i så fall ikke skyldes at man ikke har prøvd.

Av de seks partiene som stiller liste til kommunevalget har hele fire av dem kvinnelig toppkandidat. Ap har Hilde Nyvoll, Frp stiller med Anne Kirstin Korsfur, SV stoler på Siv Elin Hansen mens Sp igjen setter sin lit til nåværende varaordfører Olaug Bergset. Storfjord følger nærmest med tre kvinnelige toppkandidater, Lyngen har to, Kåfjord har to mens Kvænangen har sin ene i Hanne Wiesener i den nyoppstartede Kvænangen bygdeliste. Så totalt sett ser det ikke så verst ut i vår krok av fylket, selv om vi i denne perioden har kun mannlige ordførere i Nord-Troms.

Har prøvd

Så skal jeg ile til å si at det, isolert sett, ikke er noe galt at et lokalparti har en mannlig toppkandidat. Problemet oppstår i det alle lokalpartiene i en kommune har det … Og flere av lokallagene har nok prøvd i det lengste å få en kvinne til å stå på topp. Jeg vet at det for spesielt felleslista SV-Rødt på Skjervøy satt langt inne å føye seg inn i rekken av lister med en mannlig toppkandidat.

Men der i gården har de tross alt sitt på det tørre fra de siste periodene – ettersom Ingrid Lønhaug har vært SVs listetopp i flere valg på rad nå. Nå har den tidligere varaordføreren varslet at hun trappet ned og da var det ingen andre enn partiets andre kommunestyremedlem, Pål Schreiner Mathiesen, som sto klar til å ta over. Det skyldtes nok mer behovet for kontinuitet i kommunestyret enn mannssjåvinisme, og listetoppen etterfølges da også av kvinner på de neste tre plassene. Om alle de andre partiene har like gode unnskyldninger vet jeg ikke. Lønhaug føyer seg for øvrig inn i rekken av kvinnelige varaordførere i Skjervøy. Der er Skjervøy på en pen «streak» som går helt tilbake til 1999.

Ikke vanskelig

Så hva er det som gjøres feil i Skjervøy? Kanskje ingenting. Kanskje det ikke har noe med patriarkalske maktstrukturer og gutteklubber med kroppsdeler i navnet. Kanskje er det tilfeldig at det denne gangen ikke var noen kvinner som fikk tilliten i nominasjonskomiteer og på nominasjonsmøter.

Eller var det sånn at kvinnene takket nei til å stå øverst? At kvinnene fokuserer på andre ting og lar mennene «holde på med politikk»? Det er selvsagt både kvinner og menns suverene rett i 2019 også å velge bort det å satse tungt på lokalpolitikken. Men det er et lite sykdomstegn for demokratiet at mennene dominerer såpass på Skjervøy. Vi vet at kvinnene også utgjør under en tredjedel av kommunestyret.

Og med et så mannstungt kollegium, så er det kanskje ikke så lett å fremdyrke kvinnelige politikere? Kanskje kan man legge seg på minnet den canadiske politikeren og feministen Charlotte Whitton, som en gang sa at «Uansett hva kvinner foretar seg, så må de gjøre det dobbelt så bra som menn for å bli ansett som halvparten så dyktige. Heldigvis er ikke det særlig vanskelig».

Mange unge

Skal jeg trekke fram noe positivt fra Skjervøy sett i et kvinneperspektiv så er det at det er mange unge kvinner som melder seg på nå. Og med unge mener jeg folk under 40 – hvilket stort sett er mangelvare i dagens kommunestyre, uansett kjønn. SV-Rødt stiller med Line Nilsen Eliassen på andreplass, Sp har Kathrine Kaasbøll Hanssen som andrekandidat, KrF har Kirsti Lembricht nest øverst mens Arbeiderpartiet har Victoria Figenschou Mathiassen på den nest gjeveste plassen.

Det er lov å håpe at noen av disse kvinnene klatrer helt til topps på sine respektive lister i 2023. Sistnevnte ble også valgt til leder i Skjervøy Ap nå før påske – i en alder av 20 år. Det er imponerende av den profilerte ungdomspolitikeren og et flott grep av Aps lokallag.

Uansett skal vi være glade på demokratiets vegne at så mange menn og kvinner stiller seg til disposisjon for et politisk parti i Nord-Troms. Det kan være en skikkelig uriaspost å være lokalpolitiker og for mange er det nok helt klart mer behagelig å sitte på gjerdet og kritisere. Så all honnør til alle lokalpolitikerne på alle listene i Nord-Troms – enten de er skarpskodde ordførerkandidater eller mer tilbaketrukne sympatisører og listefyll. Alle er like viktige.