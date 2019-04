nyheter

UP har torsdag holdt en fartskontroll i Burfjord i Kvænangen. Dette opplyser Troms politidistrikt på Twitter.

Kontrollen ble avholdt i en 50-sone. Her fikk ni sjåfører forenklede forelegg for fart, én person mistet førerkortet grunnet en fart på 77 kilometer i timen, og én fikk bot for bruk av mobiltelefon.