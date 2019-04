Det ustabile fjellpartiet rører på seg mer enn før

nyheter

Det rasfarlige fjellet i Manndalen i Kåfjord, Gámanjunni 3, rører på seg mer enn før. Det opplyser forsker Martina Böhme ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Fortsatt stigning i lufttemperaturen kan øke akselerasjonen mot en kollaps av det ustabile fjellpartiet. Når vi vet hvilken skade fjellet kan gjøre om det faller ned, betegner vi nå Gámanjunni 3 som et høyrisiko-objekt, sier hun i en pressemelding.

Böhme og forskere fra andre institusjoner publiserte nylig en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Geology, utgitt av den geologiske foreningen i USA. I artikkelen kommer det fram at bevegelsene i fjellet startet for mellom 4300 og 6600 år siden, i en tid med høyere temperaturer enn i periodene før og etter.

Har forflyttet seg 150 meter

– De siste hundre årene har vi sett tilsvarende endringer i klima, samtidig som vi ser at hastigheten på bevegelsene i dag er større enn gjennomsnittet over tid, sier Martina Böhme om Gámanjunni 3, som ligger på østsiden av Manndalen.

Det ustabile fjellpartiet ligger på 1100 meters høyde og er tydelig avgrenset. Det består av en større blokk, som gradvis har forflyttet seg 150 meter ned fjellsiden, og som truer dalen under.

Flere deformasjonsmålinger ble utført ved Gámanjunni 3 før fjellet i 2016 ble klassifisert som et høyrisikoobjekt. Nå er fjellet ett av de fem ustabile fjellpartiene i Norge som beveger seg mest.

Kan nå bebyggelsen

De største bevegelsene i fast fjell skal være målt på toppen av fjellpartiet. De viser i dag en bevegelse på inntil 60 millimeter i året. Hastigheten varierer mye i de ulike delene av fjellet, men avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området.

Det er kjent at et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse både fylkesveg 331 og Manndalselva, og nå bebyggelsen, hvor det blant annet ligger flere gårdsbruk.

Ifølge NVE er den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 vurdert til å være større enn 1/100 per år, det vil si mer enn én prosent. På grunn av den høye risikoen for skred, har NVE etablert en kontinuerlig sanntidsovervåking og varsling av fjellpartiet. Overvåkingen består av ni GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og landingsplasser for helikopter i felt. En bakkebasert radar måler kontinuerlig bevegelse i det ustabile området fra dalen.