SAS-streiken gir permitteringer i Widerøe

nyheter

E24: Pilotstreiken i SAS har smittet over på Widerøe Ground Handling, som har fått mye mindre å gjøre på basene de drifter på.

– Vi sendte ut permitteringsvarsel før streiken i SAS var et faktum, og vi har i ettertid hatt sentrale og lokale diskusjoner. De ansatte har hatt mulighet ta ut overtid eller ferie, for å eventuelt håndtere permitteringen på en annen måte, sier informasjonssjef Catharina Solli.

Ifølge Widerøe er det bakkemannskaper i Ålesund, Alta, Bergen, Bodø, Evenes, Haugesund, Kirkenes, Kristiansund, Kristiansand, Longyearbyen, Molde, Stavanger, Tromsø og Trondheim som permitteres.

SAS-pilotene i Norge, Sverige og Danmark gikk fredag ut i streik, etter det Riksmegleren beskrev som stor avstand mellom partene. Sentralt i streiken står uenighet om lønn og turnus.

Jobber med oversikt

Widerøe sier at SAS-streiken gir mindre behov for bakkemannskaper enn vanlig, og at de derfor har valgt å permittere ansatte.

– Dette gjelder 14 av 41 våre flyplasser, der vi er direkte berørt av en sterk reduksjon av SAS-avganger, sier Solli.

Søndag var det totalt 76 permitterte ansatte, men på grunn av helgebemanning og at flere har valgt å ta ut permisjon eller ferie, så har ikke Widerøe Ground Handling oversikt over hvor mange ansatte som er berørt.

– Mellom 100 og 200 blir berørt av permitteringene, vi må drøfte arbeidsmengden for å ta unna den trafikken vi har. På dette området blir vi å ta lokale drøftinger, og det er vanskelig å komme med et eksakt tall, sier Solli.

Alle Widerøes flyginger går som normalt, opplyser selskapet til E24.

– Passasjerer som reiser i kombinasjon med oss og SAS har hatt mulighet til ombooking eller refusjon av reisen, og vi har fortløpende forlenget denne fristen når det ikke har kommet noen løsning på streiken. Per nå gjelder dette til 1. mai, sier Solli.

Flere tusen er rammet

Flere tusen avganger har blitt kansellert som følge av pilotstreiken i SAS. Dette rammer også Widerøes' ansatte.

– Det har oppstått problemer for personell som pendler til basene.

NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe mener de streikende SAS-pilotene tilhører «adelsklassen i norsk arbeidsliv», og at kravene truer flyselskapets fremtid.

– Vi mener at pilotene nå må realitetsorientere seg, uttalte Lothe til E24.

Dette er uriktige påstander som bare forlenger konflikten, svarer leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang,

– I tidligere konflikter har han kun bidratt til et vanskeligere forhandlingsklima, der det har blitt vanskeligere for partene å finne sammen og lage gode løsninger, skrev uttalte Skogvang søndag.