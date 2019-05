Fra lørdag er det klart for folkebadet

nyheter

Da er det nemlig første dag for folkebadet på Hatteng. Storfjord kommune opplyser på sine nettsider at folkebadet er et dugnadsbasert tiltak med gratis inngang for innbyggerne i kommunen. Også badevaktene, som har livreddende sikkerhetskurs, stiller opp på frivillig basis.

Dette er et prøveprosjekt som i første omgang skal gå ut 2019. Tilbudet skal være hver lørdag fram til sommeren, da det blir et opphold før oppstart igjen i august.

Det nyrenoverte svømmebassenget ble gjenåpnet desember 2018.