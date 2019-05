35 skal vitne i Svein Ludvigsens overgrepssak

nyheter

Det opplyser statsadvokat Tor Børge Nordmo til VG.

Ifølge avisa består saken i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede.

72-åringen møter 11. juni på tinghuset i Tromsø, anklaget for å ha tvunget unge asylsøkere til seksuell omgang ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Blant annet skal politi og hjelpeapparat forklare seg om den umiddelbare kontakten med fornærmede etter at saken ble et faktum. Også sakkyndigvitner, behandlere, naboer og bekjentskaper er på vitnelisten, i tillegg til en form for karaktervitner og samarbeidspartnere Ludviksen har hatt i ulike verv, opplyser statsadvokaten.

Til VG sier en av Ludvigsens forsvarere, Kai Vaag, at hans klient nekter straffskyld.

Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 11.–25. juni. (©NTB)