Høyre vil gi studielån til voksne

Forslagene, som er utarbeidet av stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde, er partiets innspill til regjeringens arbeid med Kompetansereformen.

– Det er på høy tid å tilpasse Lånekassen for utdanning til fremtidens arbeidsmarked, hvor de fleste i voksen alder i jobb må fylle på med utdanning for å holde følge i en stadig mer digitalisert verden, sier 26-åringen til VG.

Høyre ønsker også å tilby tilleggslån for å fullføre utdanningen til voksne som tar videregående opplæring, og heve aldersgrensen for redusert studiestøtte fra dagens 45 år, slik at flere kan ta mer utdanning og stå i jobb lengre.

I tillegg ønsker de å fjerne regelen om at støtte fra Lånekassen ikke kan gis til folk med lavere enn 50 prosent progresjon, og heller innføre en ordning der lånet graderes etter progresjon, skriver VG.

– Kanskje er det et signal om at Høyre endelig har kommet ut av dvalen når det gjelder kompetansereform, men mange av disse forslagene har jo Ap foreslått i Stortinget tidligere, og Høyre stemt mot, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, til NTB.

Forslagene blir overlevert sentralstyret i Høyre søndag.

