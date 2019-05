Disse har fått støtte til strandrydding

nyheter

Nord-Troms Friluftsråd har nå delt ut tilskudd til strandrydding i Nord-Troms. Dette opplyser friluftsrådet i en pressemelding.

Friluftrådet fikk færre søknader fra organisasjoner i år enn tidligere. Daglig leder Hugo Tingvoll opplyser at alle som søkte har fått tilskudd, såkalte "kaffe –og motivasjonspenger". Dersom det legges opp til et mer omfattende dugnadsarbeid er det mulig å søke om ytterligere tilskudd.

– Jeg er veldig imponert over at alle disse vil være med på et slikt felles dugnadsløft. Marin forsøpling er et stort problem. Derfor bra at så mange vil være med og rydde i fjæra også i år. At det ryddes vil mange merke. Ikke bare oss som går på to ben, også fisk og fugler vil ha stor nytte av at vi fjerne mest mulig plast for naturen der de har sin bolig og sitt matfat, opplyser han.

Nord-Troms friluftsråd samarbeider med Avfallsservice, samt de fire kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy om oppryddingsarbeidet. Avfallsservice vil være behjelpelig med å finne ordninger for mottak av avfallet, utplassere konteinere, samt transport av innsamlet avfall og konteinere. De vil i tillegg kunne være behjelpelig med utlevering av hansker og sekker.

Nord-Troms Friluftsråd ber om at alle som rydder lager en egen aksjon på Hold Norge Rent sin ryddeportal.

Disse har fått tilskudd:

Skjervøy:

Arnøyhamn bygdelag

Meiland tur- og fritidslag (som gjør strandrydding på Meiland i Kvænangen)

Vågen barnehage

Eidekroken barnehage

Uløybukt bygdelag

Skjervøy båtforening

Nord-Troms dykkerklubb

Årviksand bygdelag

Hytteeierne på vestresiden av Kågen

Kvænangen:

Jøkelfjord bygdelag

Alteidet UIF

Arktisk Geotek AS

Kvænangen kommune

Kåfjord:

Manndalen skole

Indre Kåfjord skole

Kåfjord kommune

Nordreisa:

Storslett skole

Reisa Montessoriskole

Straumfjordnes skole

Ryttersportsklubben NOR

Storvik grendelag

Polarstjerna 4H

Oksfjord grendehus

Nordreisa IL

Naturvernforbundet