Fiskeriministeren: – Tror på langt høyere vekst i sjømateksporten til Kina

E24: En svært fornøyd fiskeriminister signerte mandag en ny toårig lakseprotokoll med Kinas toll- og veterinærminister Ni Yuefeng i Oslo.

Avtalen skal sikre at handelen med laks blir mer forutsigbar, og er en videreføring av protokollen som første gang ble signert i 2017.

Kraftig vekst i eksport av sjømat til Kina

Så langt i år er det eksportert sjømat til Kina for 1,3 milliarder kroner, opp 41 prosent fra samme periode i fjor, ifølge Næringsdepartementet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener dagens avtaler legger grunn for fortsatt vekst i eksporten av sjømat inn til Kina fra alle aktører.

– Jeg tror på langt høyere vekst i årene som kommer. Min målsetting er at eksporten skal bli mye høyere enn i dag, Nesvik til E24.

– Kina er et stort marked med en meget sterkt voksende middelklasse som ønsker å konsumere våre høykvalitetsprodukter, og da er det viktig at vi alltid har kvalitet i høysetet og at vi sørger for at omdømmet vårt alltid er på topp, tilføyer han.

Avtale om fiskemel og -olje

Norge har også blitt enig med Kina om en avtale som skal sikre markedsadgang for norsk fiskemel og -olje til ikkemenneskelig konsum.

Det er stor interesse for handel med slike varer, både hos norske og kinesiske aktører.

– For en del aktører så er dette veldig viktig, for de kan da nå et større marked, særlig innenfor pelagisk sektor, sier Nesvik.

De neste dagene skal den kinesiske delegasjonen besøke Austevoll, som blant annet produserer både fiskemel og -olje.

Ny runde med frihandelssamtaler i juni

Norge startet frihandelsforhandlinger med Kina allerede i 2008, men stoppet opp på grunn av isfronten som oppsto da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

I 2016 inngikk Norge og Kina en avtale om normalisering, slik at forhandlingene kunne gjenopptas.

Nå går det mot nye samtaler i Oslo 24.–27. juni.

– Begge parter er veldig positivt innstilt, sier Nesvik på spørsmål om signaler fra den kinesiske motparten om frihandel.

Kina er Norges største handelspartner i Asia, både på eksport og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og Nord-Amerika.

Verdens største lakseoppdretter, Mowi, er glad for at forholdet til Kina bedres.

– Kina er et marked med stort potensial og kan bli svært viktig for den norske havbruksnæringen. Vi er selvsagt glad for at de handelsmessige forholdene mellom landene blir stadig bedre, sier pressetalsmann for Mowi Ola Helge Hjetland til E24.

Fortsatt restriksjoner på fisk med sykdom

Kina har innført særkrav om at det ikke eksporteres laks fra lokaliteter med mistanke eller påvisning av laksesykdommene PD eller ILA, og her er det ingen endring.– Det sykdomsmessige er det viktig at vi har kontroll på. De stiller ikke noe mindre krav til kvalitet, sier Nesvik.Kina opphever imidlertid utestengningen av anlegg eid av Lerøy, Nordlaks og Salmar, som har vært utestengt siden 2015 grunnet sykdom.

Handelskrig

Den pågående handelskrigen mellom Kina og USA har ikke satt noe preg på samtalene Norge nå har hatt med kineserne.

– Nei, det er en situasjon som pågår mellom USA og Kina for øyeblikket. Det som er viktig for Norge som nasjon er at vi får på plass best mulig avtaler for vårt næringsliv for å åpne flest mulig markeder på en best mulig måte, og at det blir minst mulig byråkratisk, sier han.