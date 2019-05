nyheter

I akuttmottaksrommet er lyset for sterkt. Selv neddimmet virker rommet for lyst, for transparent, for voldsomt. Senga er så hard og maskinene rundt så høylydte. Kanskje fordi når jeg er der er jeg marge sliten, har skrekkelig vondt og vil vekk fra alt.

Så lå jeg en dag der, med telefonen i handa. Facebookmeldinga lyste mot meg.

– Skal jeg ringe?

Det var ei venninne av meg som spurte. Vi hadde snakka om det i et tidligere fortvilet øyeblikk. At kanskje noen andre enn sykehuset kunne og måtte hjelpe meg. Jeg var i tvil, hvorfor skulle jeg plage noen med mine smerter? Og ville det hjelpe?

- Skal jeg ringe?

Et enkelt spørsmål, men for meg forferdelig vanskelig å svare på.

Mennesker hjelper hverandre. På ulikt vis stiller vi opp når det brenner på dass for venner og bekjente, noen ganger sågar for helt ukjente mennesker. Hvor mange ganger har du ikke hjulpet et ukjent menneske i nød? Hos de fleste av oss ligger det i beinmargen å være der for folk som lider.

Samtidig vet vi at alt kan ikke hjelpes mot. Å være menneske er lidelse – det kommer vi ikke unna, selv om vi gjør vårt beste for å slippe. En god familievenn sier som så innmari sant er: Du er ikke kommet til verda for å ha det godt. Selv om det alltid er sagt med en god porsjon ironi, så er det også sant. Vi vil ikke at det skal være slik, vi setter himmel og jord i bevegelse, blakker oss på drømmer om et smertefritt liv. Er det noe som er sikkert, så er det at noe slikt finnes ikke.

For noen av oss merkes det ekstra godt i perioder. Det skjer med jevne mellomrom at jeg trenger hjelp, at smertene er så sterke at jeg håndterer det ikke alene. Og siden vi bor i landet med verdens beste helsevesen, med de mest profesjonelle og kompetente sykepleiere, med tilgang til medisiner og utstyr av høyeste kvalitet, går det jo som oftest bra. Jeg får hjelp. Men så fikk jeg da spørsmålet fra venninna mi, om hun skulle be om hjelp for meg.

- Skal jeg ringe?

Han skal ikke ha noe for det. Og hva han egentlig gjør, se, det vet jeg ikke. Ber ei bønn? Leser noen ord? Sender energi eller hva som nå skjer, det er kanskje ikke så viktig. Han gjør det. Og han ber ikke om kr 3.400 i timen for det. Ikke inviterer han til seminar på Verdensteatret i Tromsø med seks hundre kroner i inngangspris heller.

Gjør det hjelpa bedre på en måte, at han ikke tar betalt? Hva utgjør forskjellen på betalt eller ikke?

Han lover ingen helbredelse. Han lover hverken snudde atomer eller indre sjelelig ro. Han sitter ikke på en trone i en sal og roper etter oppmerksomhet for sin fortreffelighet. Han tjener seg ikke søkkrik på menneskers håp om smertelindring, åndelig eller kroppslig. Jeg ser for meg et menneske med en telefon, som stønner når den ringer. Som daglig tar i mot ulykken til menneskene rundt han, ukjente og kjente. Som bærer ei bør; håpet om smertelindring. Himmel, så tung ei bør det må være.

- Skal jeg ringe?

Hvordan kan man svare ja til dette spørsmålet, når man ikke vet hva mennesket i den andre enden står i? Når man er opplært til å være et høflig menneske som ikke forstyrrer fremmede. Når man er opplært til å stå i smerten sin selv, bære den med den verdigheta man er i stand til.

Men så blir det for tungt, så kan man ikke bære alt alene. Jeg forstår de som kjøper billetten til håpet om at kanskje nettopp dette skal løfte av, om enn bare litt, smerten vi bærer på.

Samtidig som jeg ikke forstår de som selger den, det er ikke rett. Andres lidelse skal man ikke tjene penger på, om man har enn så mange krefter og helbredelsesevner.

Vi er heldig, vi som har ei venninne som spør på messenger om ho skal ringe. Det er nestekjærlighet.

- Skal jeg ringe?

- Vil du? Takk.