Nå kan du pante vinflasker

Tromsø: Vinmonopolet satser miljøvennlig og trapper opp satsningen på panteflasker. Etter vårens vinslipp har Vinmonopolet nå tre vinflasker i plast med pantemerke melder de i en pressemelding.

Flaskene kan pantes på Vinmonopolet eller i dagligvarebutikker. Vinflasker i plast med pantemerke kan pantes på samme måte som ølbokser og brusflasker.

Vinmonopolet har en egen miljøkonsulent i Troms og han opplever at kundene er positive til pantbare vinflasker.

– Tilbakemeldinger vi får fra kunder er positive. De sier at det er lettere å dra med seg plastflasker og enklere å bli kvitt dem. Jo flere viner vi kan tilby i plastflasker med pant, desto flere vil kjøpe det, sier miljøkonsulent Stig Jøran Skogeng, som holder til på Vinmonopolet på Langnes i en pressemelding.

– Millenniumsgenerasjonen, som blir kunder hos oss nå, er veldig opptatt av miljø og miljøaspekter. Det merker vi og de foretrekker også handlenett framfor plastpose.

Vinmonopolet har satt et nytt miljøkrav som sier at nye viner i basissortimentet som koster under 150 kroner må nå ha lettvektemballasje og det må være pant på alle nye plastflasker og aluminiumsbokser.

– Det er bra at stadig flere ser verdien av å ha pant på flasker og vi er glade for at alle Vinmonopolbutikkene nå er blitt en del av panteordningen. Vi ønsker at mest mulig skal resirkuleres og bli til nye produkter, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum i en pressemelding.