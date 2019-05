Vil konkurrere mot Apple – lanserer Coopay

nyheter

– Vi har jobbet med dette et års tid, og nå er vi inne i en intern pilot der flere hundre av våre ansatte prøver løsningen, sier sjef for betaling og ID i Coop, Kristian Bjørseth.

Det siste året har nordmenn for alvor lært seg å bruke kontaktløs betaling, og i stadig flere butikker og spisesteder kan man nå bruke mobilen til å betale for varer og tjenester.

Men det store hinderet for at det virkelig tar av, har ekspertene ment er at dagligvarekjedene har vært restriktive.

De to største årsakene til at kjedene ikke vil ta i bruk Apple og Google Pay er at det er dyrere for kjøpmennene, og at man mister tilgang til brukerdata.

Coop tror det er mulig overbevise kundene sine om å bruke deres egen løsning som går utenom betalingsterminalene. I alle Coop-kasser skal kundene kunne betale ved å skanne en QR-kode med Coop-appen hvor betalingskort er lagt inn.

– Hvorfor skal kundene bruke Coopay i stedet for de andre løsningene?

– For det første er vi tidlig ute. Folk flest bruker ikke mobilbetaling, men appen vår er veldig populær, dette er jo bare en forlengelse av appen man allerede bruker, sier Bjørseth.

Mener bankene står i veien for ny betalingsmåte

Den store skrekken

– Det har det siste året kommet en rekke internasjonale aktører som ønsker å være kundefronten i våre butikker, og det er ikke noe vi ønsker, sier Coops betalingssjef.

Til tross for at man ønsker Apple ut av butikken, har Coop nå skrudd på kontaktløs betaling i rundt 700 butikker, og skal øke det antallet fremover.

Et av argumentene for å ikke rulle ut kontaktløs betaling var en økt kostnad for butikkene.

– Det var lite villighet til å betale for Apple Pay og Google Pay, men nå må dere også betale til kortselskapene denne tjenesten?

– Ja, men det er litt større betalingsvillighet når der er på vår egen kundeflate. Vi har en plan for løsninger som gir rimeligere transaksjoner, sier Bjørseth, og legger til:

– Vi kan ikke begrense bruken av tredjepartsaktører, og derfor er en egen betalingsløsning viktig. Det er jo skrekken at eksterne aktører kommer inn og blir kundenes front i våre egne butikker.

Konkurransetilsynet gransker Norgesgruppens kjøp av eiendom der Coop leier

Skal ikke bli Vipps

I 2016 etablerte dagligvareeierne Coop og Norgesgruppen det som i dag heter Aera Payment & Identification, et selskap som skal utvikle morgendagens betalingstjenester.

Det er dette selskapet som har stått for utviklingen av selve betalingsdelen i Coopay, men resten av selskapet selv stått for.

– Vi var først ute med selvbetjente butikker og har de siste årene sørget for enklere handleturer gjennom bruk av eksempelvis Shop Express, selvbetjente kasser og tilpassede medlemskuponger på mobil, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

I dag har Coop 1,7 millioner medlemmer i Norge.

– Målet er at alle medeiere i Coop innen utgangen av juni skal kunne betale med mobilen om de ønsker det.

I dag brukes appen hovedsakelig til kundefordeler, kundeavis og kuponger. Betalingssjef Bjørseth sier de enda ikke har hatt stor pågang fra kunder som bruker Apple og Google Pay.

– Er tanken at man skal kunne bruke dette andre steder også?

– Nei dette skal foregå i Coop-universet. Vi skal ikke ta en Vipps, sier Bjørseth.