nyheter

MF "Jæggevarre" er tilbake på Ullsfjorden etter et verkstedopphold.

Dette betyr at man har fått rokkert tilbake, slik at det igjen er "Goalsevarre" som tar seg av hovedtrafikken på Lyngenfjorden, mens vikaren, M/F "Vaggasvarre", blir liggende å vente på at sommerseongen starter opp, og man går med to ferger på Lyngenfjorden.

"Jæggevarre" er den ferga med desidert størst kapasitet og med den ute var det en periode redusert kapasitet på de to sambandene.

I dag er altså forholdene som normale.

Det er Bjørklids Ferjerederi AS som drifter sambandene, på vegne av Norled.