Statens vegvesen avskiltet en lastebil og ila gebyrer på tre vogntog lørdag ettermiddag i forbindelse med en tungtransportkontroll.

To transportører, begge utenlandske, fikk et gebyr på 8.000 kroner for å ikke ha verken autopassbrikke og avtale. En annen sjåfør fikk 1.000 kroner i gebyr for å hatt piggdekk på vogntoget.

Vegvesenet stoppet også en lastebil som ikke hadde gjennomført EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) siden 2017. Den lastebilen ble avskiltet.