Hvert tredje barn blir kjørt til skolen – mange på grunn av farlig skolevei

Stortinget har som mål at 80 prosent av skolebarna skal sykle eller gå til skolen, men ifølge NAF viser realiteten seg å være noe annerledes. iTromsø skriver at i en undersøkelsen utført av InFact på oppdrag fra NAF, blant foreldre med barn i skolealder, viser det seg at hvert tredje barn blir kjørt til skolen.

– Både utforming av skoleveien og trafikkopplæring er viktig for å nå dette målet, skriver Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding onsdag.

I undersøkelsen kommer det frem at av de som kjører barna til skolen, så oppgir 26 prosent at de gjør det på grunn av farlig skolevei. 32 prosent gjør det fordi de skal samme vei, 12 prosent oppgir at det er på grunn av lang vei og manglende skoleskyss mens ti prosent gjør det på grunn av tidspress.

Foreldre som kjører skaper også farlige situasjoner

47 prosent svarer at de har opplevd farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

– Foreldre er bevisste på at å kjøre barna til skolen også kan skape farlige situasjoner, men mange velger det fordi det er enklest eller selve skoleveien er farlig. Vi mener at trygge skoleveier bør være en prioritet, slik at barna kan sykle eller gå i de fleste tilfeller, skriver Ryste, og poengterer at man har et stykke frem for å nå målet.

– Både veiens utforming og trafikkopplæring er viktig for at barna skal komme trygt frem, skriver hun.

40.000 barn har i år fått sykkelopplæring

NAF oppgir at over 40.000 barn har i år fått sykkelopplæring gjennom programmet Sikker på sykkel, som gjennomføres på skoler over hele landet.

– Å lære å sykle trygt i trafikken er et stort steg for barna. Det er flott å se at så mange skoler deltar i opplegget, og vi har hatt jevn vekst i deltakere de siste årene, skriver Ryste.

Barna lærer både praktiske og teoretiske ferdigheter, og får sykle en løype med øvelser hvor barnas mestring av sykkelen testes. NAF, som støtter programmet, arrangerer også distriktsfinaler for hver region, og nasjonal finale på Dal i juni.