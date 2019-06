Planlegger befaring i Tamokdalen på fredag

nyheter

2. januar gikk det et snøskred i Tamokdalen. Fire skiløpere, tre finske og en svensk, ble tatt av skredet og omkom.

Tre av de omkomne, to menn og en kvinne, ble funnet og gravd frem i løpet av de to første ukene etter skredet. Den siste omkomne er ennå ikke funnet, snart fem måneder etter skredet gikk. Søket etter den siste savnede avsluttet 21. januar på grunn av betydelige mengder pålagret snø og ny skredfare. Det er den 36 år gamle Niklas Nyman fra Finland som ennå ikke er funnet.

Politiet i Troms opplyser på sine nettsider at de fredag 7. juni planlegger befaring på bakken i Tamokdalen.

– Planen er at personell fra politiet og forsvaret flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken oppe i skredområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.

Nilsen opplyser at formålet med befaringen er å vurdere forholdene i fjellet.

– Veien videre blir besluttet etter at vi har fått vurdert informasjonen vi sitter med etter befaringen. Vi skal ikke utføre søk i denne omgang, presiserer Nilsen.

Overflaten av søksområdet har blitt sjekket jevnlig fra helikopter med bistand fra Forsvaret.