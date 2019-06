Evakuerer beboere i Lyngen – kraftig røykutvikling

nyheter

Brannvesenet jobber med å slukke en brann etter røykutvikling i et bolighus på Lyngseidet. Det melder Troms politidistikt på Twitter, klokken 17.16.

Det var ingen personer i huset, og samtlige fire beboere er gjort rede for, opplyser politiet.

Rundt klokken 18.00 opplyser politiet at det er kraftig røyk og mye vind i området som gjør at de nærmeste husstander nå blir evakuert av politiet.

Rundt klokken 17.30 meldte de at det ikke skal være fare for spredning og at det ikke er noen personskade i forbindelse med brannen.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer forteller at tre husstander skal være evakuert, men at det ikke er fare for spredning fra huset som står i fyr.

– Brannvesenet har meldt at huset ikke lot seg redde, det er brent ned. Vi konsentrerer oss nå om å kjøle ned kjøretøy som står parkert ved siden av huset, så ikke det skal ta fyr. Det har vært en kraftig brann, sier Meyer.

Politiet i Troms fikk melding om brannen klokken 17.05.