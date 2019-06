Sju menn druknet i mai

nyheter

Mange drar på sin aller første båttur i pinsehelga. Derfor ønsker Redningsselskapet å minne om at det fremdeles er kaldt i vannet, selv om lufttemperaturen kan være høy.

– Havner du i vannet er det viktig å få varslet med en gang. Hvis du ikke har håndholdt VHF, bør du ha mobilen i et vanntett etui. Varsling, riktig bruk av redningsvest og påkledning som forsinker nedkjøling redder liv, opplyser Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet i en pressemelding.

Kantrer eller faller

Havarikommisjonens kartlegging av fritidsbåtulykker, som ble lagt fram i vår, viser at halvparten av alle fritidsbåtulykker i fjor skjedde etter kantring eller person over bord.

I mai var det sju personer som druknet i Norge. 14.mai døde to russiske fisketurister da båten deres kantret utenfor Senja. Tre personer omkom etter fall fra land eller brygge i henholdsvis Gjerstad, Stavanger og Tromsø, mens to personer druknet etter at kjøretøyet deres havnet i vannet, i henholdsvis Kristiansand og Rødøy.

– Så langt i år har fem personer druknet i fritidsbåtulykker. Det er to færre enn på samme tidspunkt i fjor, og fire færre enn i 2017. Vi håper nedgangen vedvarer gjennom sommeren, sier Krangnes.

28 personer omkommet

Fra januar og ut mai 2019 omkom 28 personer i drukningsulykker. Det er ni færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Drukningsulykker januar - mai siste tre år