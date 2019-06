Millionstøtte til sykkelskur betalt av p-avgift

nyheter

Mandag 17. juni tar fylkesrådet stilling til fordeling av nesten 1,4 millioner kroner til miljøtiltak.

Pengene kommer fra parkeringsavgiften på alle fylkeskommunale parkeringsplasser i Tromsø og Harstad, som nå skal komme ansatte og elever til gode.

Det kom inn 19 søknader innen fristen 8. april, seks får støtte.

Ifølge fylkesråd Ane-Marthe Sanis (KrF) innstilling til vedtak vil mesteparten av pengene gå til sykkelskur: Kongsbakken videregående skole (500.000 kroner), Kvaløya videregående skole (300.000 kroner), tannklinikkene Nordøya, Tromsdalen og Kvaløysletta (300.000 kroner) og Stangnes videregående skole (80.000 kroner).

Resten fordeles på to utlånssentraler for elsykler, henholdsvis ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (seks elsykler) og Breivang videregående skole (to elsykler).