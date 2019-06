Ikke et stryk eller frafall

nyheter

Fredag var det avslutning ved Nord-Troms videregående skole, og på skolested Skjervøy var det ekstra stas og festivitas.

Der kunne man feire at alle de som startet opp ved skolen i agust i 2018, gjennomførte skoleåret.

– Og på toppen av alt har alle bestått alle fag, og alle eksamener. Det kan jeg faktisk ikke huske har skjedd før, sier rektor Olaug Bergset.

Og noen later til å stortrives ekstra god. To elever, Tuva Bjørnsdatter Arneng og Tom Harald Sandstrand, fikk premie for å ha gjennomført hele skoleåret uten en eneste time fravær.

Kaker og twist

Skolested Skjervøy har tre fagområder, blå fag med naturbruk, fiske/fangst og akvakultur, helsefag og studiespesialisering. I alt er det 60 elever, og av disse er det altså ingen stryk eller frafall. Bergset mener tett oppfølging og god rekruttering er en årsak til det gode resultatet.

– Vi etablerte det litt kronglete slagordet, «Tett på og nøyaktig», for en tid tilbake. I dette ligger akkurat det, at vi følger opp elevene tett og nettopp nøyaktig. Vi sørger for at hver enkelt blir sett og fulgt opp vi aner et behov for det.

Og det innebærer blant annet at man kontakter elever som kommer for sent, blir borte over lengre tid eller som later til å ha problemer av ulikart.

– Så vil kanskje noen hevde at vi syr puter under armene deres, men da skal man huske at ikke alle har noen puter med seg fra tidligere. Det er ikke alle i dag som har like god oppfølging hjemmefra, og der forsøker vi å bistå.

God rekruttering er viktig

Rektoren peker også på rekruttering som er årsak til gode resultateter.

– Ved å rekruttere godt, får vi elever som er godt motiverte og som har et mål.

Det betyr ikke at skolen er i ferd med å bli en skole for elite-elever.

– Vi har dørene åpne for alle, men god rekruttering er viktig og det skaper glød og engasjement.

Dette føler hun også gjelder de ansatte.

– Etter noen tildels tøffe og krevende år, ser vi i dag at motivasjonen også i staben er god.