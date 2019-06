Vil ha folk og næringsliv over hele kommunen

nyheter

Hjertesak?

Styrke bosetningsgrunnlag og næringsliv i hele kommunen.

Politisk forbilde?

Ingen klare forbilder, men forsøker å lære av alle.

Beste ordfører i kommunen (historisk)?

Mange har gjort en god jobb for Kvænangen, men jeg vet ikke hvem som har vært best.

Viktigste samferdselssak i kommunen? Tunell gjennom Kvænangsfjellet og bedre kollektivtilbud. Det er viktig å få på plass en sikker vegforbindelse sørover vinterstid for å sikre transport av varer og tjenester. Dagens situasjon går spesielt utover pasientsikkerhet. Vi må og få på plass bedrekollektivtilbud med hurtigbåt, og se om det kan finnes en løsning hvor det kombineres med å sikre postgangen til Ytre Kvænangen. Bedre busstilbud til Alta og Nordreisa kan sørge for at elever på videregående slipper å flytte ut av kommunen. Og at folk flest benytter kollektivtilbudet mer.

Trim og trening: Lav eller høy puls?

Går turer og sykler av og til, med middels puls.

Favoritt-TV-serie?

Ser ikke så mye på serier for tiden, men liker å se nordisk krim; Wallander, Beck, Broen.

Vil gjerne reise til?

Island, Italia og en snartur til Tromsø med hurtigbåt.

Utenom valgflesk: Hva slenger du helst på grillen?

Koteletter, grillskiver, mais, fisk. Jeg er altetende.

Hvis du er nødt: Hvilke(n) kommune(r) slår du deg helst sammen med?

Jeg ser ingen enkelte alternativ som nødvendigvis er én god løsning for alle i Kvænangen, men ser at Kvænangen nok ligger ‘tynt an’ nå dersom det blir snakk om tvangssammenslåing igjen. Kvænangen er en stor kommune, og hvem det er mest naturlig å slå seg sammen med avhenger gjerne av hvor i kommunen en bor. Om det kommer dit vil jeg utrede sammenslåing med alternativene Alta, Nordreisa og Skjervøy, og la flertallet i hver valgkrets avgjøre sin skjebne. Dersom Burfjord ikke lengre er kommunesenter kan det være mer attraktivt for mange i ytre Kvænangen å tilhøre Skjervøy enn Alta, og for Indre Kvænangen å tilhøre Nordreisa f.eks. I likhet med mange andre steder i Norge, kan det derfor være et alternativ for Kvænaangen å se på mulighet for en deling av kommunen ved en eventuell tvangssammenslåing. Inntil det bør vi få på plass en bedre politikk i vår egen kommune.

Sugen på omkamp om Troms og Finnmark?

Gjerne det. Sentralisering har fungert dårlig for å sikre bosetning, tilbud og inntekter i Kvænangen, og vil ikke fungere bedre for fylkene. Det er ikke plassmangel som gjør at folk ikke vil bo i regionen, og det vil derfor ikke hjelpe å øke arealet.

Hvis penger ikke er et tema: Hva er det første du gjør hvis du blir ordfører?

Penger er alltid et tema, men langsiktig forutsigbar inntekt er vel så viktig som kortsiktig sparing. Jeg vil derfor begynne å jobbe for et solid og varig skole –og barnehage tilbud som gjør det mulig å etablere seg i hele kommunen. Dette er avgjøren de for å ha stabil bosetning, næringsliv og stabile inntekter til kommunen, som igjen gjør oss mindre avhengige av statlig og regional politikk.

Artigfakta: En ting folk flest kanskje ikke vet om deg ?

Jeg har eksamen i kvensk fra universitetet!