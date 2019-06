nyheter

Elevrådsleder på Nord-Troms videregående skole, Celine Wahlgren (19), mener det er viktig at de som sliter med psykisk helse vet at de ikke er alene.

– Det blir større fokus på psykisk helse i sosiale media. Det er et bra virkemiddel for å opplyse om det. Det er viktig at de som sliter med det vet at de ikke er alene, forteller elevrådslederen.

Sliter med å være perfekt

Wahlgren opplyser også om at sosiale medier ikke alltid bidrar til noe positivt.

– Sosiale medier gir press på å ha et bra utseende. Folk føler de må se ut som de folkene de ser i media og det blir tungt, sier hun.

– Vi er generasjon prestasjon. Veldig mange sliter med å være perfekt og kjenner på presset med å være flink og god i alt. Skolen bidrar nok aller mest til dette presset. Jeg tror grunnen til at så mange ungdommer sliter med angst og depresjon en sammenheng mellom presset fra skolen og presset fra sosiale media, fortsetter Wahlgren.

Trenger en helsesøster som er tilgjengelig

Flere og flere unge sliter med psykisk helse. Spesielt er det angst og depresjon som preger dem. Resultater fra undersøkelsen Ungdata 2017 viser at opp mot 40 prosent av ungdommene på videregående skole i Troms sliter med depressive symptomer.

–Mange ønsker en helsesøster for å ha en anonym person de skal kunne fortelle om problemene sine til. Det viktigste er at man skal kunne ha en person å gå til for å snakke med, fortsetter Wahlgren.

Wahlgren forteller om problemstillingen de har på skolen angående helsesøsteren deres.

–Vi har hatt veldig mange saker i elevrådet der det har vært snakk om at helsesøsteren er for lite tilgjengelig. Vi har fått inn en ungdomskontakt på skolen fordi helsesøsteren vår nesten aldri er tilgjengelig, sier elevrådslederen.