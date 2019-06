Rentehevingen i kortversjon: Fem grunner til at Olsen hever renten

nyheter

Storbanken HSBC påpekte torsdag at Olsen «danser alene» med sine rentehevinger, etter Olsens tredje renteheving på under ett år torsdag.

Mens Nordea venter nye hevinger i høst, tror hverken HSBC eller Handelsbanken at Olsen vil heve mer, i en periode hvor andre vestlige sentralbanker avlyser sine hevinger i skyggen av handelskrig og usikkerhet om den videre veksten.

Norges Bank erkjenner torsdag at det er usikkerhet knyttet til handelskrigen, men inntil videre er planen å heve renten enda mer.

Her er fem grunner til at Øystein Olsen trosser andre vestlige sentralbanksjefer:

Oppturen: Da Olsen i 2015 satte renten ned til rekordlave 0,5 prosent var det for å stimulere norsk økonomi. Nå er veksten i Norge ventet på solide 2,6 prosent, og de ekstremt lave rentene trengs ikke lenger, ifølge Norges Bank. Altfor lav rente kan også føre til at boligprisene øker og husholdningsgjelden blir altfor høy.

Lønnsfesten: Nordmenns lønn øker nå mer enn tidligere, og dermed kan vi takle noen rentehevinger. I snitt vil årslønnen øke med 3,3 prosent i år og 3,5 prosent neste år, opp fra en vekst på 2,8 prosent i fjor, anslår Norges Bank. Banken venter at lønningene skal stige mer enn prisene i årene fremover, slik at nordmenn får bedre råd enn før.

Prisveksten: Norges Banks mål er at prisene skal stige med to prosent i året, og prisveksten ligger ganske nær målet. Høyere lønn øker kostnadene for bedriftene og kan bidra til høyere priser, men Norges Bank tror dette motvirkes av lavere priser på varer fra utlandet, slik at prisveksten holder seg på rundt to prosent de neste årene.

Kronen: En sterk krone ville ha gjort det krevende for Olsen å heve renten, fordi eksportbedriftene da ville tjene mindre penger på varer de selger i euro og dollar. Men kronen har holdt seg uvanlig svak til tross for hele tre rentehevinger siden i fjor høst. Med mindre kronen styrker seg mye, er det derfor rom for å heve mer.

Arbeidsledigheten: Arbeidsledigheten er på svært lave 3,5 prosent ifølge SSB, og Norges Bank venter enda lavere ledighet neste år. Noe av årsaken at oljeinvesteringene skal stige med hele 14 prosent i år, mer enn tidligere ventet. Alt i alt er oppgangen i norsk økonomi sterkere enn ventet, ifølge Norges Bank.

