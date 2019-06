nyheter

Da sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag hevet renten for tredje gang på ni måneder, styrket kronen seg betydelig.

Fredag handler euroen til 9,67 kroner, ned fra 9,78 kroner onsdag, mens dollaren handles til 8,57 kroner, ned fra 8,73 kroner onsdag.

Men fortsatt er kronen uvanlig svak, noe den har vært i hele perioden fra 2015. Euroen har handlet til over ni kroner i mye av perioden, mens den tidlig på 2000-tallet lå rundt åtte kroner. I perioder med sterk oljepris har euroen vært nede i rundt 7,30 kroner.

I et notat fremhever sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB at nettopp kronen blir en nøkkel til om sentralbanksjefen vil klare å heve enda en gang i høst.

– Kroneutviklingen forblir en joker for de norske renteutsiktene, skriver Haugland i notatet.

Venter fortsatt svak krone

Hun sier at sentralbanken enn så lenge har råd til å konsentrere seg om norske faktorer når den hever renten.

Årsaken er at kronen har holdt seg meget svak, til tross for at renten i Norge er betydelig høyere enn i mange andre land. Normalt sett vil et større sprik mellom norske og utenlandske renter bidra til å styrke kronen, men det har ikke skjedd i det siste.

– Selv om rentespriket mot handelspartnerne ventes å bli enda høyere framover, ser ikke sentralbanken for seg at krona skal styrke seg vesentlig, skriver Haugland.

Handelskrig skaper usikkerhet

Hvis Norges Bank og DNB tar feil og krona styrker seg mer enn ventet i tiden fremover, vil norske bedrifter oppleve svekket konkurranseevne, og utsiktene for norsk inflasjon vil bli svekket fordi varer fra utlandet blir billigere, påpeker Haugland.

– På den annen side viser Norges Bank til at kronekursen kan holde seg svak om usikkerheten vedvarer, ved at handelskrigen blir ytterligere trappet opp, skriver Haugland.

– Dermed vil det kunne være en faktor som isolert sett bidrar til mindre behov for å stimulere økonomien med renta om nedsiderisiko skulle slå til, legger hun til.

Fundamentale forhold som solid vekst og et sterkt lønnsoppgjør taler for en sterkere krone, men samtidig er kronen sårbar for usikkerheten i markedene hvor investorer søker mot «trygge havner», påpekte valutastrateg Magne Østnor i DNB i et notat torsdag.

Venter enda en heving

Da sentralbanksjefen hevet renten pekte han på sterke tall i norsk økonomi, årlig prisvekst som for tiden ligger like over målet på to prosent og en svak kronekurs.

DNB Markets venter at Norges Bank vil klare å heve renten én gang til før toppen nås, mens banker som HSBC og Handelsbanken spår at det ikke blir flere hevinger, siden andre vestlige sentralbanker nå snakker om å kutte, i kjølvannet av handelskrig og økende tegn på at veksten er i ferd med å bremse opp.

– Vi tror Norges Bank vil klare å levere en heving til før rentetoppen er nådd. Vi holder på vårt syn om at denne drøyer til desember, men erkjenner at risikoen for en septemberheving har økt med den nye rentebanen, skriver Haugland.

Kronen er fortsatt svak, men styrket seg altså en del etter torsdagens rentemøte. Markedet ble nok litt overrasket, antyder sjeføkonomen.

– Mange hadde nok posisjonert seg for en mer forsiktig holdning fra Norges Bank i lys av kursendringer fra toneangivende sentralbanker som Federal Reserve og ECB i det siste, skriver Haugland.

Federal Reserve er USAs sentralbank. ESB (eller ECB) er en forkortelse for Den europeiske sentralbanken, som styrer renten i de landene som har erstattet sine egne valutaer med euro.