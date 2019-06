– Storfjord må være pådriver for jernbane til Nord-Norge

nyheter

Hjertesak?

Barn og unge er fremtiden. Det er svært viktig at vi også i fortsettelsen har gode barnehager og gode skoler, med riktig kompetanse tilgjengelig.

Politisk forbilde?

Jeg er mest opptatt av handlinger. Mens Kristin Halvorsen var kunnskapsminister, var jeg kontaktlærer for en fantastisk gjeng med freshe samfunnsborgere. Gjengen leste og skrev bokanmeldelser langt forbi hva jeg kunne forestilt meg. Så for å skryte til og om klassen, fortalte jeg vidt og bredt om at jeg hadde sladret om de til selveste kunnskapsministeren. Noen uker etter dette, fikk klassen faktisk brev fra Kristin Halvorsen. Hun roste gjengen og fortalte litt om seg selv og hennes lesegleder. Vi følte oss prioritert. Denne handlingen er liten i den store sammenhengen, men for oss var den betydningsfull.

Beste ordfører i kommunen (historisk)?

I 2003 byttet sykepleier Hanne Braathen ut turnusarbeidet med ordførerklubba. Som student og borteboer la jeg merke til den første kvinnelige ordføreren hjemme i Storfjord. Hun var synlig i lokalsamfunnet, og hun var synlig i media. Da jeg og familien flytta hjem til Storfjord i 2008, var dama fortsatt ordfører. I tillegg til å være synlig og tydelig leder av kommunen, opplevde jeg personlig en dyktig politiker med både hjerte og ører på riktig plass. Jeg er takknemlig for at Hanne er på lista når jeg for første gang står som førstekandidat. Hun er en kunnskapsrik sparringspartner, og hun byr på seg selv for å være til hjelp for andre.

Viktigste samferdselssak i kommunen?

God infrastruktur er viktig både for myke trafikanter og fremtidsrettet utvikling. Storfjord kommune må fortsatt være pådriver for å få jernbane til Nord-Norge, samt påvirke utbedring av fylkesvegnettet. Selv om eksempelvis fylkesveger ikke er et kommunalt ansvar, vil jeg aktivt benytte muligheten det er å være i et politisk parti ved å bruke støttespillere oppover i organisasjonen for at fylkesveger i Storfjord kommune utbedres.

Trim og trening: Lav eller høy puls?

Hadde jeg blitt spurt for tyve år siden, hadde svaret definitivt vært høy. I dag er komfortsonen nærmere lav enn høy, men liker å tro at den holdes midtveis innimellom.

Favoritt-TV-serie?

Himmelblå

Vil gjerne reise til?

Pompeii

Utenom valgflesk: Hva slenger du helst på grillen?

Sommerkoteletter og grønnsaksspyd.

Hvis du er nødt: Hvilke(n) kommune(r) slår du deg helst sammen med?

Det er ikke å foretrekke. Men for å være høflig og svare på spørsmålet, kan jeg si at det ville vært praktisk med en eller noen av naboene - Balsfjord/Lyngen/Kåfjord.

Sugen på omkamp om Troms og Finnmark?

Ja

Hvis penger ikke er et tema: Hva er det første du gjør hvis du blir ordfører?

Ruste opp alle kommunale bygg, og samtidig sørge for nok ressurser og tverrfaglig kompetanse i barnehager, skoler, barnevern og helse.

Artigfakta: En ting folk flest kanskje ikke vet om deg ?

Jeg hadde sommerjobb som skuespiller i 1996. Da ble ”Stol på ministeren” spilt inn i Skibotndalen. Et kjapt Google-søk viser at de utrolig nok har glemt å notere meg i rollebesetningen. Gjør man ikke det med statister…?