Nødetatene har rykket ut til trafikkulykke

nyheter

Ambulanser og politi har rykket ut til en trafikkulykke på E6 i Kvænangen, mellom Badderen og Sekkemo. Det opplyser Troms politidistrikt på Twitter. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.39.

To biler er involvert i hendelsen.

– Ingen skal være fastklemt, det er alt vi vet per nå, sier operasjonsleder i politidistriktet, Eirik Kileng til Framtid i Nord.

Klokken 12.08 opplyser politiet at en person skal være skadet, og at det foreløpig er ukjent skadegrad, men at personen er ved bevissthet. To andre skal ifølge politiet være uskadd.

Et kjørefelt er stengt på grunn av ulykken. Videre melder politiet at et SeaKing-helikopter fra Banak er på vei til stedet.