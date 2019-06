En million kroner til forbedring av vannmiljøet

nyheter

I pressemeldingen skriver fylkeskommunen at de nå utlyser 1.000.000 kroner til forbedring av vannmiljøet i Troms.

– Rent vann og godt vannmiljø i både ferskvann og sjøvann er en forutsetning for helse og livskvalitet. Friluftsliv, produksjon av mat og turisme er også helt avhengig av rent vann. De siste ukers hendelser på Vestlandet har vist oss viktigheten av rent drikkevann, men rent vann trenges også til utøvelse av næring og utgjør en viktig del av den storslåtte naturen rundt oss, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i pressemeldingen.

For å bedre miljøtilstanden

Fylkeskommunen skriver i pressemeldingen at kommuner, frivillige organisasjoner, lokale foreninger og lag kan søke om støtte.

– Tiltak for å bedre miljøtilstanden i vannforekomster, ivareta ville arter eller vannets kvalitet vil bli prioritert og tiltak som øker kunnskapen om miljøtilstanden i vannet, sier fylkesråden i pressemeldingen.

I fjor ga fylkeskommunen støtte til å fjerne vandringshinder og forbedre gyteplasser for laks i Rensåvassdraget i Sør-Troms.

De ønsker at flere søker på midlene for å øke engasjementet for å beskytte vannmiljøet.

– Jeg håper mange kommuner og organisasjoner søker om disse midlene. Slik kan vi sammen få til et økt engasjement ute i lokalsamfunnene for å forbedre og beskytte vannmiljøet i Troms, legger fylkesråd Sigrid Ina Simonsen til i pressemeldingen.