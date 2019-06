Får stipend for å skrive om Nord-Troms

nyheter

I en pressemelding skriver Nord-Troms Regionråd at fire mastergrads-studenter er tildelt stipend for å skrivemasteroppagver som har en relevans for regionen.

Åtte utviklingsaktører i region Nord-Troms gikk sammen høsten 2016 for å samarbeide om et slikt stipend. Dette er femte gang Nord-Troms gir ut et slikt stipend til studenter.

Regionrådet skriver i pressemeldingen at studentene som får et stipend på 40.000 kroner er Ane Lindskog, Jørgen Nicolai Berg, og Synøve Jahr. Den fjerde mottakeren av stipendet valgte å takke nei.

Det vil være mulig å søke om et slikt stipend igjen høsten 2019 med søknadsfrist 15. oktober.