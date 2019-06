Halvutdannede lærere i Nord-Norge får skreddersydd tilbud

nyheter

Universitetet i Tromsø og Nord universitet har fått godkjenning for et tilrettelagt studieløp for dem som allerede har opparbeidet minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen eller fireårig grunnskolelærerutdanning. De har fått totalt 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet.