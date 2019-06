Naken og nydusja - men i helt feil hus

nyheter

Troms Politidistrikt meldte klokken 0200, søndag morgen om at de hadde hentet en herremann ut av en bolig på Skjervøy.

Skjervøy/naken person

Da huseier kom hjem fra festival fant han en beruset, naken og ukjent mann i huset. Vedkommende hadde brukt et vaskerom til å ta en «dusj».

Vi har avhentet vedkommende. Huseier vil ikke anmelde forholdet — Troms politidistrikt (@polititroms) June 30, 2019

Det var huseieren selv som fant mannen, naken, inne i sitt hus da førstnevnte kom hjem etter en tur på Skarvenfestivalen.

Mye kan tyde på at den nakne mannen også i alle fall hadde vært på fest, for vedkommende var altså beruset, naken og tilsynelatende nydusjet. Problemet var altså at vedkommende befant seg i helt feil hus.

Politiet var straks på stedet og fikk hentet mannen. Husverten på sin side later til å ha tatt hendelsen med en viss fatning, for han vil ikke anmelde forholde.

Det har så langt ikke vært andre meldinger om hendelser knyttet direkte eller indirekte til Skarvenfestivalen på Skjervøy.