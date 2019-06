Opplev Bali på budsjett

nyheter

Bali er et reisemål på manges ønskeliste, og det er lett å forstå hvorfor. Det indonesiske øyparadiset byr på utallige opplevelser – alt fra endeløse strender med blendende vakre solnedganger til spirituelle tilbud og frodige risterrasser. Det lave prisnivået gjør dessuten Bali til et budsjettvennlig reisemål der du kan realisere feriedrømmen uten at det svir for mye i lommeboken.