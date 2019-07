Historisk reise på batteri

nyheter

I en pressemelding mandag kaller Hurtigruten bildene for historiske. MS "Roald Amundsen" er nemlig verdens første cruiseskip på batteri, ifølge Hurtigruten.

Bildene er tatt utenfor Sunnmørskysten og viser altså det nye hurtigruteskipet seile nordover mot Tromsø kun ved hjelp av batteripakker - og med det Hurtigruten kaller "banebrytende grønn teknologi".

Nytt kapittel

"Batteripakkene skal blant annet brukes til å støtte lavutslippsmotorene. Det vil redusere CO2-utslippene med mer enn 20 prosent sammenlignet med andre cruiseskip av samme størrelse", heter det i pressemeldingen.

- Dette starter et nytt kapittel i maritim historie. MS "Roald Amundsen" er det første cruiseskipet i verden som kan seile på batterier, noe som virket uoppnåelig bare for få år siden. Med MS "Roald Amundsen" setter Hurtigruten en ny standard, ikke bare for cruisebransjen – men også resten av shippingindustrien, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.

Jomfrutur fra Tromsø

"Roald Amundsen" skal starte den offisielle jomfruturen sin fra Tromsø onsdag. Skipet, som er bygget på Kleven verft, er på knappe 21.000 bruttotonn og er 140 meter langt.

"Roald Amundsen" kan skilte med blant annet et såkalt science center, observasjonsdekk, evighetsbasseng, panorama-badstu, treningssenter, tre restauranter, barer, explorer lounge og 265 lugarer der mer enn halvparten har private balkonger. Totalt er det plass til 530 gjester om bord.

- MS Roald Amundsen er designet og bygget med bærekraft i alle detaljer. I tillegg til den grønn teknologi, så er skipet det første i verden som er designet for å være helt uten engangsplast. Bærekraft er en viktig del av gjesteopplevelsen. Alt fra de håndplukkede medlemmene av dkspedisjonsteamet til det nyskapende Amundsen Science Center vil en reise med MS "Roald Amundsen" gi gjestene en dypere forståelse for områdene vi seiler i, sier Daniel Skjeldam.