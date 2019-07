Kultur- og undervisningssjefen: – Et smykke av en gapahuk

nyheter

Drøyt 20 hadde møtt opp på Skattørfjellet på Skjervøy da kommunens nyeste gapahuk ble åpnet i forrige uke.

Gapahuken er bygd av John Ivar Larsen fra Lyngen, og både han og byggverket har rukket å få mye skryt.

Og fremst blant de lovprisende var avtroppende kultur- og undervisningssjef i Skjervøy, Arild Torbergsen.

Han var blant dem som tok turen opp på Skattørfjellet i forbindelse med åpningen og Torbergsen fikk da også æren for å stå for selve åpningen.

– Dette er et smykke av en gapahuk. Og det fineste med gapahuken er at den er et overkommelig turmål for de aller fleste, sa Torbergsen i talen til de fremmøtte.

Beste utsikt?

Gapahuken har ifølge kultur- og undervisningssjefen blitt til gjennom et samarbeid mellom Skjervøy kommune og Nord-Troms friluftsråd.

– Tilrettelegging på denne måten er viktig for folkehelsearbeidet på Skjervøy. Gapahuken føyer seg inn i en rekke med mange andre gapahuker, bålhus og dagsturhytter i kommunen, påpekte Torbergsen.

Og gapahuken er ikke bare den nyeste i Skjervøy. Den konkurrerer utvilsomt om tittelen «beste utsikt» også. Fra gapahuken har du utsikt til Kvænangstindene og Nordreisa.

Mer bygging

Han understrekte at gapahuken på Skattørfjellet ikke blir det eneste nybygget ute i Skjervøy-naturen denne sommeren.

– I løpet av sommeren kommer en ny, flott dagsturhytte på Finneidet. I tillegg blir det en bålhytte for barnehagene – i Sandvågen, sier Torbergsen.

– Vi har en tung satsing på slike tiltak. Vi har blant annet planer for i alt åtte bålhytter i våre fire kommuner.

Det sier daglig leder Hugo Tingvoll i Nord-Troms friluftsråd, som er et interkommunalt samarbeid mellom Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy.

Under tak

Ifølge Tingvoll er slike gapahuker viktige i friluftsrådets arbeid for å få flere ut på tur.

– Det er veldig viktig. Det viser seg at det å ha en slik gapahuk som et turmål er veldig motiverende. Man kan sette seg litt under tak, fyre opp et bål og kose seg. Det er bra og det vil få flere ut på tur, sier Tingvoll.

– Vi kommer til å bruke denne gapahuken, bedyret Tone Jansdatter Edvardsen, i Aktiv på dagtid.

Gapahuken på Skattørfjellet inngår i Ut i Nords turer. Den har kostet rundt 180.000, inkludert moms, å føre opp.

– Det er gjort et veldig bra arbeid, med bord, benker og steinbord. I tillegg har vi fått en bålplass halvveis opp i lia for pengene. Og i tillegg får vi momsen tilbake, sier Tingvoll, som skryter av samarbeidet med Skjervøy kommune.

– Ja, vi har et veldig bra samarbeid med kommunen. Skal vi klare å få de gode resultatene, så er vi helt avhengige av et tett samarbeid med lokalmiljøet, med kommunen og med folk som stiller opp på dugnad. Dette fungerer veldig godt i Skjervøy, sier Tingvoll.