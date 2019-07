nyheter

Trafikkontrollen i Skardalen i Kåfjord resulterte nemlig i to førerkortbeslag - begge på grunn av for høy fart. Det melder Troms politidistrikt på sin Twitter-konto.

De to førerkortbeslagene ble gjort i 60-sonen og høyeste målte hastighet var 87 km/t.

Ytterligere fire fikk forenklede forelegg på grunn av for høy fart, mens en bilist måtte punge ut for å ulovlig mobilbruk under kjøring.