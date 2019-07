Ludvigsen dømt til fem års fengsel

nyheter

Dommen i Nord-Troms tingrett falt torsdag formiddag, drøyt tre uker etter at tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen satte retten og spurte den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren om hvordan han stilte seg til anklagene.

Han nektet kategorisk for å ha gjort noe straffbart, men vedgikk å ha løyet i gjentatte politiavhør om sin kontakt med en av de fornærmede i saken. Selv om han i retten også erkjente å ha hatt sex med den nå 25 år gamle mannen – men bare tre ganger, etter at han hadde gått av som fylkesmann og kun i Oslo – benekter han at den seksuelle omgangen fant sted som følge av at han misbrukte maktposisjonen han skal ha hatt overfor fornærmede

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ba retten finne Svein Ludvigsen skyldig etter alle tiltalens fire poster, og la ned påstand om at han dømmes til fem år og seks måneders fengsel.

Tiltalt for misbruk

Ludvigsen har forsvart seg mot en tiltale for å ha misbrukt stillingen sin som fylkesmann – og den tilliten han opparbeidet seg hos de fornærmede i kraft av stillingen – til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, utenlandske menn. Alle tre kom hit til landet som asylsøkere, og var spesielt sårbare nettopp av den grunn, ifølge aktoratet.

De tre har fortalt, tilsynelatende helt uavhengig av hverandre, om hvordan den daværende fylkesmannen tilnærmet seg dem, viste interesse og omsorg for dem – og at han tok initiativ til intim kontakt. De forklarte at han hadde gitt uttrykk for at han kunne hjelpe dem med å få opphold, bolig og statsborgerskap i Norge – og at han hadde så høyt plasserte og mektige venner at han kunne ta fra dem disse godene hvis de ikke gjorde som han sa.

Erkjenner sex med fornærmet

Den 25 år gamle mannen som er fornærmet i tiltalens to hovedpunkter, hevder han mellom 2011 og 2017 ble utsatt for press fra Ludvigsen, som resulterte i et stort antall tilfeller av seksuell omgang over en seksårsperiode. Han håpet den tidligere fylkesmannen skulle «fikse livet» hans som motytelse for den angivelig ufrivillige seksuelle omgangen – og hevdet at Ludvigsen etter hvert etablerte et kontrollregime for å forsikre seg om at forholdet deres ikke ble avslørt.

Dette er mannen Ludvigsen har erkjent å ha hatt en begrenset seksuell kontakt med.

Møttes på jobb

En 34 år gammel mann fortalte på sin side hvordan han som ung asylsøker møtte Ludvigsen i jobbsammenheng og at det allerede ved dette første, tilfeldige møtet skal ha vært et visst intimt initiativ. Ifølge mannens forklaring kom det til tre tilfeller av seksuell omgang de to imellom sommeren og sensommeren 2014. Han hevder han ble forledet til å tro at den tidligere fylkesmannen kunne hjelpe ham med bolig og varig opphold i Norge.

Ludvigsen avviser at det har vært noen form for seksuell kontakt mellom dem, og fastslo i retten at «han lyver».

Benekter kjennskap

Den siste fornærmede, en nå 26 år gammel, lettere psykisk utviklingshemmet mann, hevdet i sine avhør med politiet at han sommeren 2014 møtte Ludvigsen på et hotell i Oslo og fikk rundt 15.000 kroner av ham i bytte mot seksuelle handlinger. Fornærmede hadde møtt Ludvigsen flere ganger på 2000-tallet, da han bodde på institusjoner i Troms. Det var dessuten den daværende fylkesmannen som seremonielt overleverte fornærmede hans norske statsborgerskap.

Ludvigsen benekter på sin side ethvert kjennskap til 26-åringen, og hevdet i retten at også han lyver.