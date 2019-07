Beslaglegger rekord mye fisk på grenseovergangene

nyheter

Saken ble først skrevet av NRK Troms.

Frem til nå har tollvesenet beslaglagt over seks tonn fisk på grenseovergangene i Troms og Finnmark, melder NRK.

Til NRK forteller seksjonsleder Thomas Darell i Finnmark politidistrikt at en må være bra glad i fisk om en skal spise all fisken selv, for det er snakk om store mengder.

I mai ble bøtene for smugling av fisk øket.

– Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier Darell til NRK.

Darell forteller til NRK at fisken som blir tatt av tollvesenet blir beslaglagt og destruert, så det er store ressurser som går tapt. I tillegg tar turistene kun med seg de fineste delene fra fisken.

– Men dette er også miljøkriminalitet. Fisken som blir beslaglagt, blir destruert og kommer ingen til nytte, forteller Darell til NRK.

– Det betyr at det meste av torsken går i søpla. Et enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjør beslag av 2,3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig, sier seksjonslederen til NRK.