Snart kan 16-åringer kjøre mopedbil

I en pressemelding skriver samferdselsdepartementet at de ønsker at flere 16-åringer får mulighet til å kjøre mopedbil, og at dette vil hjelpe de å opparbeide kompetanse når de skal ta førerkort til bil.

– Flere unge bør få mulighet til å kjøre mopedbil. En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldingen.

Nå senkes aldersgrensen for førerkort til mopedbil fra 16 til 18 år.

– Det er samtidig viktig at vi sikrer at de unge kan kjøre disse kjøretøyene på en trygg måte, og vi tilpasser derfor samtidig opplæringskravene til den nye aldersgruppen, sier Dale i pressemeldingen.

Samferdselsdepartementet sier at endringen vil bli iverksatt av Vegdirektoratet i august i år.