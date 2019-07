Rekordmange nye blodgivere i juni

nyheter

I en pressemelding forteller Røde Kors at det var rekordmange som meldte seg for landets blodbanker i juni. 5.600 nye blodgivere, som er en fordobling i forhold til juni i fjor.

- Det er svært gledelig at så mange vil bli blodgivere. Vi vil gjerne takke alle som gjør en uvurderlig innsats for at menneskeliv ikke skal gå tapt, sier Elizabeth Salas Andreassen, som er ansvarlig for blodgiverprogrammet til Røde Kors i pressemeldingen.

Røde Kors skriver i pressemeldingen blodbanken trenger nye forsyninger hele tiden, da blod har begrenset holdbarhet. Det er også mange som slutter som blodgivere, og Røde Kors forteller at de trenger 30.000 nye blodgivere hvert år for å styrke blodberedskapen i Norge.

- Takket være blodgivere kan tusenvis av nordmenn hvert år overleve sykdommer som kreft, kompliserte fødsler, store ulykker og brannskader. Mange livsviktige medisiner og behandlinger som vi tar for gitt, finnes takket være mennesker som frivillig setter av tid og bokstavelig talt gir av seg selv. Jeg vil derfor gjerne takke alle som stiller opp for å gi litt av seg selv, sier Salas Andreassen i pressemeldingen.