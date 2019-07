Vannet kan være brunt, men er trygt å drikke

nyheter

Søndag klokken ti melder Skjervøy kommune på deres facebook-side at det har vært brudd på en vannledning i kommunen, og at lekkasjen er blitt stengt av.

Meldingen gjaldt en vannledning på Skjervøy.

Framtid i Nord har snakket med vakthavende for vann- og avløp i kommunen, Kjell-Ove Lehne, som forteller at det er ingenting å bekymre seg for.

– Vannlekkasjen skjedde i Strandveien på øvresiden av Nord-Troms Videregående skole på Skjervøy, forteller Lehne.

Trygt drikkevann

Lekkasjen skjedde natt til søndag.

– Vi fikk beskjed natt til søndag om lekkasjen, og den ble avstengt fort.

I meldingen skriver Skjervøy kommune at vannet kan være brunt.

– Vannet kan være brunt, men det er bare å la det stå å renne litt. Det er ikke noe farlig i det hele ved å drikke vannet, forteller Lehne til Framtid i Nord.