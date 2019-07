Troms-mann siktet for grove seksuelle overgrep mot barn på Filippinene

nyheter

ITROMSØ: Etterforskningen har ført til at politiet på Filippinene fikk berget ut minst ett barn under en aksjon forrige uke.

I en pressemelding mandag skriver politiet at de mistenker at en mann hjemmehørende i Troms politidistrikt har betalt aktører på Filippinene for å utføre ulike overgrep som er blitt direkteoverført til den siktede.

Forrige uke aksjonerte filippinske myndigheter mot en adresse der man mener overgrep skal ha skjedd. Minst ett barn er redda ut, og minst to personer er pågrepet, mistenkt for å ha befatning med saken.

Pågrepet i februar

Kripos har bistått under etterforskninga og har koordinert samarbeidet med filippinsk politi.

Den sikta ble pågrepet i februar 2018 og var varetektsfengsla fram til april 2019.

Siktet

Mannen er blant annet siktet for: