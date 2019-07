Pass på at legen ikke tar seg for godt betalt når du er på ferie

nyheter

Gjensidige skriver i pressemeldingen at en av seks i Troms mener de kan ha blitt overbehandlet av utenlandske sykehus.

I en undersøkelse fra Ipsps for Gjensidige kommer det frem at 16 prosent av de som svarte føler de er blitt lurt på utenlandske sykehus. Dette er en kraftig økning i forhold til 2018 ifølge Gjensidige i pressemeldingen.

– En del helseklinikker i utlandet har dessverre blitt eksperter på å flå norske turister som blir syke på ferie. Nordmenn har ofte god råd og kanskje en av verdens beste forsikringsordninger. Dette kjenner leger og klinikker i utlandet til, og noen velger derfor å utnytte situasjonen, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver Gjensidige at flertallet er menn og unge under 29 år som mener de er blitt lurt.

Bruker norske flagg

Tyrkia er et av landene hvor flest føler seg lurt, opplyser Gjensidige. Her er det nærmere 40 prosent av tilfellene hvor norske pasienter føler seg lurt. Gjensidige skriver at det har strømmet på med klager til forsikringsselskapene.

– Andre land vi opplever dette er Italia, Bulgaria, Thailand, Spania og på Kanariøyene. Enkelte av disse klinikkene er kun ute etter lommeboka di, sier Eklo i pressemeldingen.

Han forteller til Gjensidige at selv om mange av klinikkene er svartelistet av forsikringsbransjen, ligger de ofte i populære turistområder.

– Norske flagg og «vi snakker norsk» føles trygt og gjør at syke oppsøker klinikkene, sier Eklo i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver Gjensidige at dette medfører at pasientene kan ende opp med svært dyre regninger og en behandling som i verste fall kan gjøre en mer syk.

– Normalt koster et legebesøk i utlandet rundt 1 000 norske kroner. Når kundene blir belastet for flere titalls tusen kroner, sier det seg selv at noe ikke stemmer, sier Eklo i pressemeldingen.

Forsikringsselskapene har oversikt

Gjensidige skriver at hvis en er usikker eller blir syk bør en kontakte forsikringsselskapet sitt, da de har oversikt over godkjente sykehus i hele verden.

– Vi hjelper deg slik at du får god og riktig behandling der du befinner deg. Har man først oppsøkt en useriøs klinikk, er ferdig behandlet og blir presentert et økonomisk krav, er det ofte for sent, sier Eklo.

Tegn på overbehandling:

Oppgitt av Gjensidige.