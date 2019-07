Kadaverhund-kurs i Kvænangen: – Det vil være til stor hjelp når vi må ut og lete

nyheter

Det har vært mye tap til rovdyr i landbruksnæringen i Kvænangen de siste årene. Nå arrangeres det kadaverhund-kurs, noe sauebonden Kurt Arne Solheim er glad for.

– Det vil være til stor hjelp når vi må ut og lete etter kadaver i fjellet, forteller Solheim.

På et kadaverhund-kurs kan hundene få godkjenning i å delta på søk.

Allerede flere påmeldte

Solheim ble kontaktet av kursarrangør Thor Nilsen etter at Nilsen hadde hørt at det var brukt store ressurser på leting etter kadaver i Kvænangen.

– I fjor var vi svært mange i fjellet og leitet etter tapte sauer, noe Nilsen hadde hørt om. Derfor spurte han om det var nok interesse å holde et slikt kurs her, og det er det. Vi er allerede nok påmeldte til at kurset kan arrangeres, forteller Solheim.

Få godkjente kadaverhunder i Nord-Troms

Han forteller at det også er interesse fra statlig hold å ha kadaverhunder i Kvænangen.

– Det er bra at det nå arrangeres kurs. Dette har både vi bønder, fylkesmannen og Statens Naturoppsyns interesse for i at vi nå kan få denne kapasiteten her i Kvænangen.

Dette gjør at det kan bli mulig for bøndene å etterspørre kadaverhunder fra Statens Naturoppsyn når de må ut å lete.

– Det er ikke mange godkjente kadaverhunder i Nord-Troms, så jeg håper flest mulig benytter sjansen. Spesielt med den rovdyrproblematikken vi har i denne delen av landet, avslutter Solheim med til Framtid i Nord.

Kurset vil starte 25. juli.