Vil du bidra til å redde biene i sommer?

Statskanalen inviterer Norges befolkning til å gi biene den beste sommeren de har hatt på mange år, og har startet konkurransen «Biesommer», hvor folket skal vise med bilder hva de gjør for biene. Det opplyser NRK i en pressemelding til Framtid i Nord.

Flere biearter er utrydningstruede, som som også setter hele økosystemer i fare. NRK ønsker nå å bidra til å redde biene, og andre insekter.

– Vi skal fortelle hvor viktige de er for oss. Det skal vi gjøre ved å gi publikum meningsfulle, artige sommeraktiviteter som bidrar til å bremse insektsdøden, sier Petter Ingholm Gustavsen, prosjektleder for «Biesommer».

Han viser til at man kan tilrettelegge på flere måter for at bier skal få det bra. NRK vil blant annet vise fram de mest bievennlige blomsterkassene, hagene eller hyttetakene som finnes der ute.

– Vi gleder oss til å se alle de fine bildene vi håper og tror vil komme inn via NRK.no eller via emneknaggen #nrksommer på Instagram, sier Gustavsen.

Konkurransen startet 5.juli, og vil holde på hele sommeren. Hver fredag kåres en delvinner og to andre for hederlig omtale. 9.august vil den store vinneren kåres. Han eller hun får da besøk av Norgesglasset, og vil i tillegg få besøk i forbindelse med årets siste sending av Sommeråpent.Delvinnerne intervjues hver fredag i Norgesglasset på NRK P1 og Sommeråpent på NRK1 på kvelden viser bilder.

Hovedvinneren er den som juryen mener gir biene best tilgang på mat, bolig og et giftfritt miljø, opplyser NRK.