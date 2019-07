Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt!

nyheter

NTB skriver, basert på et oppslag i Klassekampen, at kommunereformen har ført til mer byråkrati, og viser til utviklingen i perioden 2015-2017. Dette var før Stortinget i det hele tatt hadde vedtatt hvilke kommuner som skulle slås sammen. Det som er rimelig sikkert er at vekst og nedgang i administrative årsverk i kommunene i denne perioden ikke kan knyttes til kommunereformen, men andre forhold som kan være forskjellig for den enkelte kommune.

Selvsagt er det å slå sammen to eller flere kommuner en krevende øvelse, fordi du skal drifte to eller flere kommuner samtidig som du bygger en ny. Da er det naturlig og helt forventet at kommunene i en sammenslåingsprosess får en midlertidig økning i administrativt ansatte.

Erfaringene fra kommunereformen i Danmark viser at de sammenslåtte kommunene etter 2007 har opplevd at de administrative utgiftene har gått markant ned sammenlignet med kommunene som ikke ble slått sammen. Det er penger kommunene nå kan bruke på bedre tjenester til sårbare grupper.

Ja, det koster penger og ressurser for kommunene å gjennomføre en sammenslåing. Det er derfor vi dekker engangskostnader til kommuner som skal slå seg sammen. Totalt i kommunereformen har vi utbetalt over 1,4 milliarder kroner i støtte.

Vi kan ikke felle en dom over kommunereformen før sammenslåingene har trådt i kraft. Det håper og tror jeg de fleste forstår.

Problemet her i landet er ikke at kommunene våre blir større. Problemet er at vi har altfor mange små. Vi trenger sterkere kommuner som kan gi de tjenestene som folk har krav på. Om noen år tror jeg vi i Norge vil se en liknende utvikling som i Danmark. Dette vil gi bedre tjenester for innbyggerne. Det er tross alt det viktigste!